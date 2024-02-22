التفاصيل الكاملة..  تعرف على إجازات شهر مارس لعام 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن تفاصيل كاملة الخاصة بإجازة شهر مارس خاصة أن شهر مارس من يتوافق مع شهر رمضان الكريم وهو ما يجعل المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن التفاصيل الخاصة بإجازة شهر مارس.

إجازات شهر مارس لعام 2024

يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 2 مارس 2024.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

فتعتبر اجازات شهر مارس من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المواطنين وذلك من أجل الاستفسار عن تفاصيل إجازات شهر مارس خاصة أنه متوافق مع شهر رمضان الكريم.

إجازات الرسمية في عام 2024

تبدأ أولى الاجازات الرسمية في عام 2024 بداية من إجازة عيد الفطر المبارك في 10 أبريل 2024 وفق الحسابات الفلكية وتستغرق 3 أيام تنتهي 12 أبريل 2024.

التفاصيل الكاملة لاجازات الرسمية لعام 2024

ويكون تسلسل أيام الاجازات الرسمية المتبقية خلال العام كالتالي:

الخميس 25 أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الأربعاء 1 مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال

الإثنين 6 مايو 2024 عيد شم النسيم

الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

الإثنين 17 يونيو 2024 وحتى الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الأحد 30 يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)

الإثنين 8 يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو 1952)

الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر 1973).

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