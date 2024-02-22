التفاصيل الكاملة.. تعرف على إجازات شهر مارس لعام 2024
يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل كاملة الخاصة بإجازة شهر مارس خاصة أن شهر مارس من يتوافق مع شهر رمضان الكريم وهو ما يجعل المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن التفاصيل الخاصة بإجازة شهر مارس.
إجازات شهر مارس لعام 2024
يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024.
يوم السبت الموافق 2 مارس 2024.
يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.
يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.
يوم الجمعة 22 مارس 2024.
يوم السبت 23 مارس 2024.
يوم الجمعة 29 مارس 2024.
يوم السبت 30 مارس 2024.
فتعتبر اجازات شهر مارس من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المواطنين وذلك من أجل الاستفسار عن تفاصيل إجازات شهر مارس خاصة أنه متوافق مع شهر رمضان الكريم.
إجازات الرسمية في عام 2024
تبدأ أولى الاجازات الرسمية في عام 2024 بداية من إجازة عيد الفطر المبارك في 10 أبريل 2024 وفق الحسابات الفلكية وتستغرق 3 أيام تنتهي 12 أبريل 2024.
التفاصيل الكاملة لاجازات الرسمية لعام 2024
ويكون تسلسل أيام الاجازات الرسمية المتبقية خلال العام كالتالي:
- الخميس 25 أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
- الأربعاء 1 مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال
- الإثنين 6 مايو 2024 عيد شم النسيم
- الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى
- الإثنين 17 يونيو 2024 وحتى الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
- الأحد 30 يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)
- الإثنين 8 يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية
- الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو 1952)
- الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
- الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر 1973).