استعدادات عيد الأضحي.. تأكيدات على وفرة السلع الغذائية واللحوم بالأسواق

أكدت الغرف التجارية على مستوي الجمهورية وجميع رؤساء الغرف أن الاتحاد العام للغرف بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الجهات المعنية قد قاموا باتم استعدادات عيد الأضحي المبارك.

وأكد التجار، أن هناك وفرة من السلع الغذائية واللحوم في كافة المحافظات إستعدادا لاستقبال عيد الاضحي المبارك.

توافر السلع

وقال علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير كمية كافية من اللحوم لاستقبال العيد.

وأوضح عز، في تصريحات خاصة لـ الدستور أنه لايوجد أي أزمة في توفير اللحوم حتي الآن والكميات الموجوده بالسوق كافية لتغطية ما بعد العيد.

كانت وزارة التموين أشارت إلي أنه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية ليتم طرحها بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة.

توفير كمية كبيرة من اللحوم

من جهته أشار خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أنه تم التنسيق مع محلات الجزراة بالمحافظة لبيع اللحوم الطازجة بسعر ٣٠٠ جنيه وسيتم مد الأمر إلي ما بعد العيد.

وأوضح أبو الوفا، في تصريحات خاصة ل الدستور أن جميع المحلات بها كميات كبيرة من اللحوم كما تم التأكيد على وجود كمية كبيرة من السلع الغذائية تكفي لتغطية السوق.

وأوضح أبو الوفا، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لطرح كمية كبيرة من الدواجن واللحوم المجمدة أيضا بسعر أقل من السوق حيث سيتم طرح الأوراك بسعر ٩٠ جنيه للكيلو وتم الاتفاق علي انشاء شوادر للبيع.

وفرة في جميع السلع الغذائية قبل العيد

وأوضح حازم المنوفي، عضو الغرف التجارية، وعضو شعبة الصناعات الغذائية، أن جميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائيه فالسلع الغذائيه متوفره والمحلات في الاعياد بكميات أكبر لتغطية السوق دون نقص.

وأوضح أن الحكومة مستمره بالبرنامج بنفس الاسعار والاسعار الخاصة بالتخفيضات السابقة لمواد الغذائيه وفق توجهات الدولة وتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض الأسعار.



وذكر بيان رسمي لوزارة التموين أنه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ. وفي تقرير تلقاه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إنشاء 26 شادر لبيع الخراف الحية بـ16 محافظة بجانب 1350 مجمعًا استهلاكيًا لتوفير اللحوم للمواطنين، وأشار إلى توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن أوراك.

وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين عن التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة تم وصول 375 طنًا منها وجاري تسلم باقي الكمية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم التعاقد أيضًا على 5000 رأس أغنام بلدي وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أن الأوراك المجمدة سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيهًا والصدر عبوة زنة 450 جرامًا بسعر 57 جنيهًا ومتوفر كميات 100 طن أوراك و120 طن صدور.