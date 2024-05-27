رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وموعد تسليمها للطلاب بالمدارس

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية خلال الساعات الماضية منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل في المدارس.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب البريد الإلكتروني الموحد والباسورد الخاص به وبياناته الشخصة وكود الطالب السري والضغط على كلمة استعلام ويتم تحديد اللجنة الامتحانية للطالب ورقم جلوسه في اللجنة بدقة.

ويتم تحديد أرقام الجلوس للطلاب وفقا للشعبة الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) والمواد المسجلة في استمارة الامتحانات وتم مراجعتها بشكل كامل خلال الشهور الماضية من قبل لجان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لعدم وجود أي أخطأ من شانها تعطيل مسيرة الطالب الدراسية.

موعد تسليم أرقام الجلوس في المدارس 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد تسليم أرقام الجلوس في المدارس 2024 سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024 وذلك استعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وفقا للجدول المعلن المنظم لسير الامتحانات والذي يبدأ بالمواد خارج المجموع يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 وامتحان المواد داخل المجموع عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ويتم إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة وإعلان أسماء أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والكنترول والوصل على النتائج النهائية في كافة المواد الدراسية.

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