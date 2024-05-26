وزير التعليم: نظام "التعريب" موجود فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت فيديو توضيحيا عبر موقعها مهم جدًا من أسبوع؛ يوضح للطلاب كيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس، مؤكدًا أهمية أن يعرف الطلاب كل هذه الأمور.

وأضاف "حجازي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الطلاب من المقرر أن يستلموا أرقام الجلوس يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع: "هناك نقطة مهم وهي أن التعريب مستمر هذا العام، بمعنى أن طلاب المدارس اللغات الذين يريدون إجابة الكيمياء على سبيل المثال باللغة العربية سيكون السؤال مكتوبًا باللغة الإنجليزية والترجمة بالعربية".

ووجه وزير التعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلًا: "احضروا مبكرًا للجان وبلاش الوقفة خارج اللجان لكي تدخل اللجنة مبكرًا 10 دقائق وتكتب البيانات وتستلم الأسئلة في الموعد المحدد".