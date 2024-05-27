نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني عبر موقع جوجل البحثي منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 حيث يعيش الطلاب وأولياء أمورهم من جميع محافظات الجمهورية في حالة من التوتر على نتائج كافة المواد الدراسية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادية استخدام رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة بياناتهم الشخصية حيث تكون النتائج جاهزة للاعتماد خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء كم كافة أعمال الكنترول من تصحيح لأوراق اجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية ورصد الدرجات ومراجعة كشوف النتائج جيدا لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

ويظهر للطالب عبر الموقع الإلكتروني كافة بيانات المدرسة المقيد بها والمحافظة ودرجات كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية ويتم تحديد موعد لتقديم طلبات التظلم على نتائج الطلاب من قبل كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2024

تتلخص خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 عبر المواقع الإلكترونية الحاصة بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يلي:-

الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلان عن نتائج الطلاب.

الخطوة الثالثة: تحديد الفصل الدراسي المستعلم عن نتائجه.

الخطوة الرابعة: إدخال كافة بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها.

الخطوة الخامسة: تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة السادسة: الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

الخطوة السابعة: ظهور كافة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

اقرأ أيضا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الفصل الدراسي الثاني