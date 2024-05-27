تعليم مطروح: انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الثانوية.. الأربعاء

قال عمرو شحاته وكيل تعليم مطروح إن المراجعات النهائية للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة والتي ستنفذها المديرية بالتعاون مع مؤسسة "حياه كريمة" وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مستوى المحافظة في الفترة من الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ إلى الجمعة ٧ يونيو ٢٠٢٤ بقاعات المكتبة العامة في مدينة مرسى مطروح ومدرسة تحيا مصر بسيدي عبدالرحمن ومدرسة الحمام الثانوية بنات يحاضر فيها صفوة من خبراء المواد الدراسية علي مستوى المحافظة.

_الدعم النفسي والإرشادات

وأوضح "شحاته" أن مؤسسة "حياة كريمة" تقوم بتقديم الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب من خلال حصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

_تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المبادرة تقدم الدعم لأبنائنا الطلاب في سبيل تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم خلال امتحانات الشهاده الثانوية، مشيرًا إلى أن بداية المراجعات النهائية الاربعاء المقبل ستكون بتقديم المبادرة لمفاجأة سعيدة حيث سيتم تنفيذ المراجعة النهائية الشاملة لمادتي الاقتصاد والاحصاء والتي تأتي ضمن المواد غير المضافة للمجموع والتي سيستهل بها الطلاب ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي يومي الاثنين والأربعاء الموافقين العاشر والثاني عشر من يونيو المقبل.

_بناء الإنسان

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته مقدمًا الشكر لمؤسسة حياة كريمة للتعاون المثمر والمستمر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الخاصة بمحور بناء الإنسان والتي تأتي لتوجيهات قائد الأقليم وفي ظل تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "حياة كريمة" من أجل تقديم الدعم لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات.