الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

وزير التعليم: امتحانات الثانوية هذا العام بنفس مواصفات العام الماضى وهذه نصيحتى للطلاب

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنفس مواصفات العام الماضي تمامًا.

وأضاف "حجازي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc":

30% مواد فهم بسيط، 40% فهم عميق، و30% حل مشكلات ومستويات عليا".

وتابع: "أنصح طلاب الثانوية العامة بمراجعة امتحانات العام الماضي لمعرفة عدد الأسئلة في كل مادة، الامتحانات مسحوبة من بنك أسئلة ولا توجد لجنة تضع الامتحانات، لكن هناك لجنة تراجع الاختبارات".

واستكمل: "الامتحانات أيضًا بنظام الكتاب المفتوح، والطلاب سيستلمون كتيب مفاهيم، وأنصح الطلاب بالدخول على موقع الوزارة لمراجعة الكتيب قبل استلامه".

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