الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تواصل امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

امتحانات
امتحانات

يستكمل طلبة وطالبات الدبلومات الفنية اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، في ثالث أيام الاختبارات، اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأجرت المدراس التفتيش لجميع الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية باستخدام العصا السحرية، قبل الذهاب للجان، حتى لا يكون بحوزة أي طالب أي أداة غش إلكتروني.

لطلاب الدبلومات الفنية.. دليلك للتفوق في الامتحانات العملية والمعملية

وزير التعليم يتفقد سير امتحانات الدبلومات

وتفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدرسة عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وتفقد الوزير عددًا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية الطلاب مادة اللغة العربية، واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

ووجّه الوزير بتوفير كل الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة. 

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تداول صور امتحان الدبلومات الفنية عبر صفحات الغش الإلكترونى.. والتعليم تحقق


وشدد الوزير على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحان دبلوم المدارس الثانوية 5 سنوات (الامتحانات التحريرية) في المدرسة، ويبلغ عددهم 138 طالبًا بعدد 8 لجان امتحانية.

كما يؤدى الطلاب الامتحان فى تخصصات صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية، وصيانة وإصلاح معدات، والطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وصيانة وإصلاح مبانى، وبرمجة وتشغيل ماكينات، واتوترونيك مركبات.

وقد بدأت أمس الأول السبت امتحانات الدبلومات الفنية بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث– إعداد مهني– نظام السنوات الخمس– تعليم وتدريب مزدوج– تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

الدبلومات الفنية اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي مدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة مستوي الامتحان الانضباط داخل كل لجنة

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