الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفيش والتشبية 2024.. الأوراق المطلوبة لاستخراج الصحيفة الجنائية

سعر الفيش والتشبية
سعر الفيش والتشبية 2024

زاد البحث عن سعر الفيش والتشبية 2024 من قبل الملايين من خريجي الجامعات الراغبين في التقديم على وظائف في القطاع العام والخاص حيث يعد صحيفة الحالة الجنائية أحد أهم مسوغات التعيين في القطاع العام والخاص والذي يتم استخراجه من كافة مكاتب السجل المدني.

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سعر الفيش والتشبية 2024

حددت مكاتب السجل المدني التابعة لأقسام الشرطة سعر الفيش والتشبية 2024 والذي يختلف سعره وفقا للمدة التي يحتاجها فيه الراغب في استخراجه حيث جاءت أسعاره كما يلي:-

سجلت قيمة صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبية) العادي نحو 70 جنيه ويمكن الحصول عليه في غضون 48 ساعة.

سجلت قيمة صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبية) المستعجل نحو100 جنيه ويمكن الحصول عليه في غضون ساعة واحدة فقط.

ويضاف إلى قيمة الخدمة المقدمة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية 5 جنيهات كرسوم إدرية على كل طلب من الطلبات المقدمة ويتم إثبات الجهة الموجه إليه في الصحيفة الجنائية وتكون مدة صالحيته 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج الصحيفة الجنائية 2024

حدد قطاع الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراج الصحيفة الجنائية 2024 حيث يقوم الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية بإحضار صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر سارية أو شهادة ميلاد للقاصرين فقط.

ويشترط لاستخراج صحيفة حالة جنائية أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يتقدم بنفسه للحصول على الفيش الجنائي ولا يتم تسليمه إلا للشخص نفسه وان يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يوما على الأقل.

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