ضمن احتفالات عيد العمال.. حلقة بحثية عن العمل وعجلة التنمية بـ"ثقافة أسوان"

نظمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود حلقة بحثية بعنوان "العمال وعجلة التنمية" بجمعية النهضة برملة الخطيب.، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال.

تفاصيل الحلقة البحثية

وتحدث خلال الحلقة، خالد حسن كبير إخصائيي الصحافة بالتربية والتعليم عن العمل وقيمته حيث قال تعالى "وقل اعملو فسيرى الله عملكم" وهو الذى يحاسب عليه سواء بالتقصير أو الإجادة، وكان النبي يقول "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" أي كان مجال العمل، لان العمل عباده، ويجب أن نعلم أولادنا كيف يكتسب؟

وتابع كانت أول كلمة نزلت على الرسول إقراء مما يعنى أن القراءة تكسب الإنسان مهارات الارتقاء بالمستوى العلمى والإنتاج، وبالعمل والصناعة ترتقى الأمم، الاكتفاء بإنتاج الدولة وهنا يكون الارتقاء والنهضة الاقتصادية

أهداف التنمية الاقتصادية

وعن "أهداف التنمية الاقتصادية" قال د. أحمد محمد محمود العبيدى دكتور فى التاريخ أن الانسان لا يستمر على حاله ووضعه منذ ولادته فهو دائما ينمو ويطور من نفسه، وأن التنمية ليست قائمة بذاتها فهى مرتبطة بالبشر وسياسات الدول، وأن هناك دول نامية تسعى لتنمو وتصل إلى مرحلة التقدم، والاستثمار هو عبارة عن كل شئ يمكن استخدامه وله دخل بالاقتصاد، ومصر ذات حضارة لها جذور لها شكل سياسى وحضارى ودل على ذلك أن سيدنا يوسف وأخوته عندما دخلو مصر وجدو نظام سياسى واقتصادي متكامل، وعلى جميع العصور النمو الاقتصادى فى مصر له فترات نمو وازدهار واخرى انحطاط، ويشهد التاريخ على فترات ازدهار اقتصادية كتير لمصر ففى عهد تحتمس كانت امبراطورية ذات دخل كبير وعهد الملكة حتشبسوت، ويجب الاعتزاز بالمصرية لأننا أمة أتى بعدها التاريخ وهى أم الحضارات، وبها أول جامعة أون وهى عين شمس حاليا وكان يدرس بها الاقتصاد.

الاهتمام بتحسين الجودة والعمل على التصدير وخلق سلع جديدة لزيادة الدخل

وتابع أن أهداف التنمية الاقتصادية، الاستثمار وهو من أسباب التنمية ويرتكز على التعليم، زيادة الدخل القومى والاهتمام بتحسين الجودة والعمل على التصدير وخلق سلع جديدة لزيادة الدخل، بناء قوة عاملة ماهرة ومرنة، تحسين الصناعة والتجارة من خلال تشيجيع العمل على البنية التحتية.

وعن "دور العمال فى الاقتصاد" أشارت د. هناء عبد الموجود مدرب بمشروع ريادة الأعمال أن النهضة وما يتم من افتتاحات للمصانع واشتغال بها عدد من العمال خاصة بعد جائحة كورنا وما واجهته مصر لتخطى الأزمة بشكل جيد والأهتمام بالعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وأن برامج ريادة الأعمال تهدف إلى تشجيع الشباب لعمل مشروعات صغيرة للقضاء على البطالة والعمل على زيادة الدخل من خلال المنح التى تقدم لهم.