الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعلن تنفيذ مشروع متكامل للصرف بـ30 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم التنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بمنطقة عزبة الفرن بكينا من خلال تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة تقديرية تصل لنحو 30 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 2 كم، على الرغم من أنها تعتبر من المناطق الجبلية ذات المرتفعات والطبيعة الصعبة، وذلك ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها المحافظة إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، واقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن.

محافظ أسوان الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن أولويات العمل 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين تقع في أولويات العمل التنفيذي بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن بينها مشاكل الصرف الصحي بمنطقة عزبة الفرن، والمتراكمة منذ 2008 بما يقارب 16 عاما، تواكبا مع تنفيذ مشروع متكامل آخر للصرف الصحي لخدمة مناطق شرق المدينة في السيل الجديد والريفي والناصرية وخور عواضة.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، أنه وفقا للرؤية الشاملة والطموحة التي يتبناها محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، يتم اقتحام كافة المشاكل الجماهيرية من خلال توفير الاعتمادات المالية لتلبيتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وخاصة التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع مديرية الري سيتم تنفيذ خط انحدار ليساهم في القضاء على مشكلة الصرف الصحي المتكررة بجوار عمارة الزهري، ليتم البدء فيه خلال شهرين من تاريخ استخراج التصاريح اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية، وبالتوازي ستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ الحل الجذري للقضاء على مشكلة الصرف الصحي المتكررة بجوار مقابر الأطفال بالعزبة عقب الانتهاء من مشروعي خطى الانحدار، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف بالشوارع الداخلية لعزبة الفرن بشكل كامل.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

محافظ أسوان الجهات المختصة إنهاء مشاكل الصرف الصحي منطقة عزبة الفرن مشروع بتكلفة 30 مليون جنيه

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