الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالي قرية المضيق يقدمون شكرهم لمحافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

أهالى قرية المضيق
أهالى قرية المضيق

قدم أهالي قرية المضيق التابعة لقروى قورته بمركز نصر النوبة شكرهم الجزيل وتقديرهم للواء أشرف عطية محافظ أسوان لاستجابته السريعة لتلبية مطالبهم. 

وجاء ذلك بعد أن قاموا بعرضها خلال لقاؤهم مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأسبوع الماضي بمكتبه. 

أهالي قرية المضيق يشيدون بالاهتمام الملحوظ لمحافظ أسوان 

وأشاد أهالي قرية المضيق التابعة لقروى قورته بمركز نصر النوبة، بالاهتمام الملحوظ والتفاعل المباشر لمحافظ الإقليم، وتوجيهاته للمسئولين بالتواجد الميداني داخل قريتهم لوضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكلهم ومطالبهم. 

وهو الذي يتكامل مع تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة، ورسم الفرحة والسعادة على وجوه أكثر من 5 ألاف نسمة من أهالي القرية. 

وكانت من أبرز المطالب التي عرضها ممثلو أهالي قرية المضيق على محافظ أسوان، والذي وجه لتلبيتها على الفور إدراج مدرسة المضيق الإعدادية ضمن خطة الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة وإحلال مركز شباب القرية لسرعة نهوه في أقرب وقت، وإرسال مديرية الصحة لجنة لحصر وتلبية كافة احتياجات وحدة طب الأسرة من الرعاية الأساسية والصيانة والأساسات وتوفير أطباء باستمرار بها. 

وذلك بجانب قيام مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة وتجهيزها لتكون مخارج ومداخل للقرية لتسهيل أي معاناة أو مشقة عن المقيمين فيها، وليتكامل ذلك مع قيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بحصر أي منازل تحتاج لإدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين. 

محافظ أسوان أهالى قرية المضيق الاستجابة السريعة شكر وتقدير الأهالى لمحافظ أسوان مبادرة الرئيس حياة كريمة

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