الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسوان أفضل محافظات الجمهورية في توطين النظم والتكنولوجيا

أسوان
أسوان

هنأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور "أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا" لعام 2023. 

أكد محافظ أسوان أنه في ظل المتابعة المستمرة لرئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه توجد جهود متميزة وملموسة من كافة العاملين بالمركز بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير المركز، وهو ما ساهم فى تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية، وقدرة على الإبداع والإبتكار، ليثمر ذلك عن ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة، فضلًا عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات التى يتم المنافسة فيها. 

جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووفقًا للنهج الذي يتم تطبيقه لمنظومة التحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030. 

إنهاء مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن

وفي سياق آخر، كان قد أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن بكيما من خلال تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل لنحو 30 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 2 كم، على الرغم من أنها تعتبر من المناطق الجبلية ذات المرتفعات والطبيعة الصعبة، وذلك ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها المحافظة إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن.

ولفت محافظ أسوان إلى أن الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين تقع فى أولويات العمل التنفيذى بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن بينها مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن، والمتراكمة منذ 2008 بما يقارب 16 عامًا، تواكبًا مع تنفيذ مشروع متكامل أخر للصرف الصحى لخدمة مناطق شرق المدينة فى السيل الجديد والريفى والناصرية وخور عواضة.

محافظ أسوان نظم المعلومات المركز علي مستوي الجمهورية فريق العمل التحول الرقمي

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