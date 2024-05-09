محافظ أسوان يتابع تلقى المراكز التكنولوجية طلبات المواطنين فى مخالفات البناء

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بإجمالى 10 مراكز على مستوى المحافظة، مع تذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات بهذا الملف الحيوى والهام.

متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء

وأكد محافظ أسوان أنه توجد متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة، لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة.

وأشار إلى أنه تم وضع بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية فى أماكن واضحة تشمل الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، وتقديم كل سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتنفيذ ذلك طبقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

جولة محافظ أسوان التفقدية بالمركز التكنولوجى

وعقب استفساره من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء، ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة، بواقع 10 مراكز، لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم، حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن كل الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن، من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة، ولهذا فقد تم التوجيه بوضع بانرات خاصة بذلك داخل وخارج المراكز التكنولوجية، وتوزيع إستيكرات وملصقات توضيحية لتعريف المتقدمين بمنظومة التقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة.

وحضر جولة محافظ أسوان التفقدية كل من: المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.