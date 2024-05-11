السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تعلن صدور لائحة الساعات المعتمدة لكلية العلوم

عميد كلية العلوم
عميد كلية العلوم

أعلنت جامعة أسوان عن صدور القرار الوزاري رقم (793) لعام 2024م، والخاص بلائحة الساعات المعتمدة لكلية العلوم، والتي تتضمن أربعة برامج خاصة بمصروفات. 

وتشمل الساعات المعتمدة برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة في قسم الفيزياء، برنامج الكيمياء الحيوية في قسم الكيمياء، وبرنامج الميكربيولوجي والكيمياء قسم النبات، وبرنامج البيولوجيا الجزيئية قسم علم الحيوان.

جاء ذلك في إطار تطوير البرامج التعليمية بكلية العلوم جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان.

البرامج التعليمية الجديدة فرصة للطلاب

وقال الدكتور أبوالحمد حسن، عميد كلية العلوم، إن هذه البرامج التعليمية الجديدة تمثل إتاحة فرصة للطلاب للالتحاق بمختلف البرامج التعليمية المتنوعة والمرتبطة بسوق العمل، وتعد بشرى عظيمة لأولادنا من مختلف محافظات الصعيد، وبشرى خاصة لأبناء محافظة أسوان، كما تشارك كل الأقسام العلمية في تدريس جميع البرامج الخاصة، بالإضافة إلى تدريس اللائحة الجديدة من الفرقة الأولى للعام الدراسي الجديد.

وأضاف عميد كلية العلوم جامعة أسوان أنه سيتم تطبيق هذه البرامج التعليمية مع بداية الترم الأول بالعام الجامعي القادم 2025/2024. 

وتوجه الدكتور الدكتور أبوالحمد حسن، بالشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل والمستمر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.

كما تقدم عميد كلية العلوم بالشكر أيضًا إلى الدكتور علاء السوهاجي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على جهده الكبير والتفاني في العمل حتى الانتهاء من إعداد اللائحة.

كلية العلوم جامعة أسوان 4 برامج تعليمية برامج تعليمية جديدة سوق العمل

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