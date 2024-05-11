إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق أبوسمبل بأسوان

أُصيب شخصان يحملان الجنسية الصينية إثر تصادم سيارة بأحد أعمدة الإنارة على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج وإجراء اللازم.

تفاصيل الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بأحد أعمدة الإنارة بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، وتحديدًا بالقرب من مفارق توشكى.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين يحملان الجنسية الصينية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى رفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبيَّن أن المصابين في الحادث شخصان يحملان جنسية صينية وهما "وو جيان تشونغ وو"، عمره 76 سنة، و"وجو نلياج" 32 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي؛ لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب.