السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بـأسوان، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل حول الحادث

 
وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.


وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.


وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث الطريق الصحراوي اصابة 6 اشخاص مستشفى

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