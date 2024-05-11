توريد 137 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 137 ألف طن من المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بنسبة 37.5%.

وشدد محافظ أسوان، على المتابعات اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

توريد القمح بأسوان

من جهته، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، تكثف الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح، والوصول لإنجاز جديد، تواكبًا مع قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيهًا نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

وأشار إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تتسلَّم الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن، فضلًا عن التوريد للصون والشون والبناكر الموجودة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوي، وتوجد بالتوازي غرفة عمليات بالمديرية تتابع لحظيًا آلية التوريد، وتذليل أي عقبات أمام الموردين والمزارعين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المزارعين؛ لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي لموسم الحصاد 2024، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في هذا الشأن.