نائب محافظ أسوان تتفقد بعض المشروعات الجارية بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بالقيام بجولة ميدانية شملت تفقد عدد من المشروعات بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو بمرافقة شوقى مصطفى رئيس المدينة، والعميد بهاء البيلى المستشار العسكرى للمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية المعنية.

جاء ذلك من أجل الوقوف ميدانيًا على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

جولة ميدانية لنائب محافظ أسوان

وشملت الجولة تفقد المنطقة السياحية حول معبد كوم أمبو ومنطقة المراسى والبازارات حيث قامت بالاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحركة السياحية الوافدة، والاهتمام بمستوى النظافة العامة والتحفيز للمعاملة الطيبة من العاملين بقطاع السياحة، كما قامت نائب المحافظ ومرافقيها بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى.

واطمأنت على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، واستمعت للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، موجهة المسئولين بسرعة تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة، وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد أيضًا الأعمال الجارية بموقف السيرفيس الغربى الحضاري بقرية الكفور، والذى يستوعب 250 سيارة ميكروباص وتم الإنتهاء من تنفيذه بنسبة 100 ٪، وبتكلفة تصل لأكثر من 40 مليون جنيه، ومقام على مساحة 20 ألف م2.

وتفقدت كذلك تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة ومستوى النظافة العامة داخل نفق المشاه بكوم أمبو، واختتمت غادة أبو زيد جولتها بتفقد مشروع العمارات السكنية بمنطقة جبل الزلط والذى يضم 288 وحدة سكنية مقامة داخل 12 عمارة حيث تم الانتهاء من تنفيذهم بنسبة 100٪ بنظام النصف تشطيب، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها لمستحقيها.

IMG-20240511-WA0060