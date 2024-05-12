محافظ أسوان يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ10 مراكز تكنولوجية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تلقي المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين المترددين على 10 مراكز بمختلف مدن المحافظة، موجهًا إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وخاصة أنه توجد متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم للمواطنين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتعامل مع هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

توفير التسهيلات على المواطنين

من جهتها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدمٍ وساق لتوفير مختلف التسهيلات على المواطنين حتى يستطيع تقديم طلب شهادة بيانات التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالمدينة أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله، وهو الذي توازى معه تأهيل العاملين بشكل مسبق على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

ولفتت السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه توجد تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وكل الجهات المعنية للتعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية.