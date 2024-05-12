انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024.. تضامن أسوان: تستهدف وصول اللحوم لجميع الأسر

أطلقت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، حملة صكوك الأضاحي 2024 بهدف التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في أنحاء قرى ونجوع ومراكز المحافظة.

الحملة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي للقرى الأكثر احتياجًا

ومن جانبه أكد محمد يوسف، وكيل وزراة التضامن الاحتماعى بأسوان، أن الحملة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة أسوان ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2024 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11،700 جنيه فى العجل البلدى، أو يمكن تقسيط قيمة الصك على 12 قسطا، مؤكدًا أن تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها إلى 17 مايو، كما تقوم أيضا الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

"صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية

وأكد شعبان أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة العشر وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأشار شعبان، إلى أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحى لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا في أنحاء المحافظة، منوهًا أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.