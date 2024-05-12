الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: العامل المصري يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسي

الفعاليات
الفعاليات

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، بحضور فعاليات الاحتفال بعيد العمال، والتي نظمها الاتحاد المحلي لعمال أسوان برئاسة محسن محمد أُش الله. 

جاء ذلك بحضور فوزي صابر، مدير مديرية العمل، بالإضافة إلى لفيف من القيادات والتنفيذية والبرلمانية والدينية بالمحافظة، وبمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية والعاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية. 

وفي كلمته، التي ألقتها السكرتير العام، حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تهنئة عمَّال المحافظة في عيدهم السنوي، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع وتبنى للحاضر والمستقبل. 

كما أكد اللواء أشرف عطية، أن الاهتمام بالعامل المصري يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسي، وهو ما يظهر جليًا في حرصه المستمر لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لعمَّال مصر مما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشية لهم. 

وطالب محافظ أسوان الجميع بالتكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

من جهته، أوضح محسن محمد، رئيس الاتحاد المحلي لعمَّال أسوان أن الأيدي العاملة هي الثروة الحقيقية والمحور الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة لتحقيق النهضة والتطوير بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت بالسلام الوطني، ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن أبرز الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت ومازالت تتحقق في الجمهورية الجديدة بمختلف المجالات. 

واختتمت فعاليات احتفالية عيد العمال بتبادل الدروع وتكريم العاملين المثاليين وعدد من رموز الاتحاد المحلي للعمَّال وقدامى النقابيين، فضلًا عن تكريم المتفوقين من طلاب المدرسة الفندقية.

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محافظ أسوان الاحتفال عيد العمال الاتحاد المحلي لعمال أسوان السكرتير العام

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