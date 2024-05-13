محافظ أسوان يوجه بتهيئة الأجواء للطلاب لأداء امتحانات نهاية العام

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التربية والتعليم بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظًا على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكل عناصر العملية التعليمية.

وجاء ذلك في إطار حرصه لتقديم كل أوجه الدعم للطلاب أثناء أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 بصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بإجمالي 218 ألفًا و521 طالبًا وطالبة.

ووجَّه محافظ أسوان بضرورة أن يتوازى مع ذلك الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس، بجانب انتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأي حالات طارئة.

من جهته، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه يتم تحقيق كل وسائل الانضباط داخل وخارج اللجان الامتحانية، وإلزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتي من المقرر أن تنتهي في 23 مايو الجاري، فضلًا عن التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات لتقديم الدعم الفني وتذليل كل العقبات أمام الطلاب وهو ما تتم متابعته من خلال مديري الإدارات المختلفة يوميًا.

ولفت إلى أنه بالنسبة للصف الرابع الابتدائي فمقيد بالجدوال الامتحانية 38 ألفًا و747 طالبًا وطالبة، والصف الخامس الابتدائي 37 ألفًا و660 طالبًا وطالبة، والصف السادس الابتدائي 36 ألفًا و456 طالبًا وطالبة، والأول الإعدادي 32 ألفًا و397 طالبًا وطالبة، والثاني الإعدادي 27 ألفًا و416 طالبًا وطالبة، والأول الثانوي العام 9010 طلاب وطالبات، والثاني الثانوي العام 8130 طالبًا وطالبة، والصف الأول للتعليم الفني نظام الثلاث سنوات 13 ألفًا و871 طالبًا وطالبة، والصف الثاني للتعليم الفني 14 ألفًا و153 طالبًا وطالبة، والصف الثالث بالتعليم الفني نظام الخمس سنوات 266 طالبًا وطالبة، والصف الرابع للتعليم الفني نظام الخمس سنوات 415 طالبًا وطالبة.