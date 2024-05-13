الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإغلاق منافذ وأبواب مبنى أسفل كوبرى الشيخ عيسى

المبني
المبني

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالغلق الفورى لجميع المنافذ المتواجدة بأحد المبانى بأسفل كوبرى الشيخ عيسى بمنطقة الجزيرة. 

وجاء ذلك فى ظل الاستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للمشاكل والشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" أو الجولات الميدانية أو اللقاءات الأسبوعية أو على الواتس آب الشخصى للمحافظ، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن وأمان المواطن الأسوانى من أى أضرار. 

وبناءً على ذلك، أوضح رئيس المدينة أنه تم التعامل السريع مع هذه الشكوى، وتم غلق المنافذ والأبواب بهذا المبنى، لحين النظر فى إعادة استخدامه من عدمه. 

وأكد رئيس المدينة أن الهدف دائمًا توفير الحياة الآمنة للمواطنين، والتكاتف مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تلقى أى شكاوى جماهيرية على أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهى 0972483115 و0972483116، بالإضافة إلى الواتس آب المخصصة وهى 01149730943 و01278655167 و01091565955.

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محافظ أسوان الغلق الفورى لمبني أسفل كوبرى الشيخ عيسى منطقة الجزيرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

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