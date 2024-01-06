تقارير تونسية: الأهلى يحسم تجديد عقد على معلول عقب "كان" 2023

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن أن النادي الأهلي قد حسم مستقبل الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأفادت صحيفة "نسمة سبور" التونسية، بأن إدارة الأهلي قد اتخذت قرارًا بتمديد عقد علي معلول بعد فترة من التردد.

وأكدت الصحيفة التونسية، أن إدارة الأهلي ستبدأ التفاوض مع علي معلول عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد علي معلول مع منتخب تونس استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

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كولر يناقش مع الخطيب ملف الراحلين والصفقات الجديدة

على صعيد آخر، عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي، عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي، القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات المتعلقة بملف الراحلين، والصفقات الجديدة والمراكز التي يحتاج إليها الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

كما وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري، التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.