السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير تونسية: الأهلى يحسم تجديد عقد على معلول عقب "كان" 2023

علي معلول
علي معلول

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن أن النادي الأهلي قد حسم مستقبل الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأفادت صحيفة "نسمة سبور" التونسية، بأن إدارة الأهلي قد اتخذت قرارًا بتمديد عقد علي معلول بعد فترة من التردد.

وأكدت الصحيفة التونسية، أن إدارة الأهلي ستبدأ التفاوض مع علي معلول عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد علي معلول مع منتخب تونس استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل مكالمة بيبو مع لاعبى الأهلى الدوليين قبل السفر إلى كوت ديفوار

كولر يناقش مع الخطيب ملف الراحلين والصفقات الجديدة 

على صعيد آخر، عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي، عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي، القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات المتعلقة بملف الراحلين، والصفقات الجديدة والمراكز التي يحتاج إليها الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

كما وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري، التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.

الاهلى على معلول كأس الأمم الأفريقية كان 2023 تجديد عقد على معلول

مواد متعلقة

شروط الأهلى للموافقة على بيع أحمد عبدالقادر

تفاصيل مكالمة بيبو مع لاعبى الأهلى الدوليين قبل السفر إلى كوت ديفوار

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

فضيحة فى هارفارد!

تفاصيل نشوب حريق شقة سكنية بمنطقة المنيل ووفاة مُسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة