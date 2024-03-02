بايرن ميونخ يفرط فى الفوز بمباراته 2000 بالدورى الألمانى بالتعادل مع فرايبورج

انتزع فرايبورج تعادلًا في الدقائق الأخيرة مع ضيفه بايرن ميونخ 2 /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم فرايبورج في الدقيقة 12 عن طريق كريستيان جونتر، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل عبر ماتياس تيل في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني لبايرن، لكن فرايبورج نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق لوكاس هولير.

وكانت هذه هي المباراة رقم 2000 لبايرن ميونخ في البوندسليجا ليصبح أول فريق يخوض هذا العدد من المباريات في المسابقة.



ويعتبر النادي البافاري هو ملك الأرقام القياسية في البوندسليجا منذ التتويج بلقبه الأول في 1969، حيث أصبح أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 1972 و1974 ثم حصد لقبه العاشر في البوندسليجا في عام 1987، كما أصبح أول فريق على مستوى جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي يحصد اللقب المحلي 11 مرة متتالية.



ويحمل بايرن ميونخ أيضًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بتسجيله 101 هدفًا في موسم 1971 /1972 والرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف سكنت شباكه (17 هدفا في موسم 2015 /2016)، وأكبر عدد من الانتصارات المحققة في موسم واحد (29 انتصارًا في موسمي (2012/2014 و2013 /2014)، وأقل عدد من الخسائر في موسم واحد (هزيمة واحدة في موسمي 1986 /1987 و2012 /2013)، وأكبر فارق نقاط مع أقرب منافسيه (25 نقطة في موسم 2012 /2013).

ويعتبر بايرن صاحب الرقم القياسي في حسم اللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم (حسم لقب البوندسليجا في موسم 2013 /2014 في الجولة السابعة والعشرين)، بالإضافة إلى أكبر عدد انتصارات متتالية في موسم واحد (19 انتصارا في موسم 2013 /2014).

وخلال 1999 مباراة في البوندسليجا حصد بايرن ميونخ 4048 نقطة متفوقًا بفارق 928 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وسجل2484 هدفًا (بمعدل 24ر2 هدفا في المباراة) وتلقت شباكه 1.09 هدف في المباراة الواحدة، وخلال تاريخه في البوندسليجا حقق بايرن ميونخ 1206 انتصارات.