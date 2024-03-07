كلوب: محمد صلاح بحالة جيدة.. ولم نحسم الوقت الذى يحتاجه للمشاركة

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح بحالة جيدة للغاية ومليء بالطاقة وذلك بعد سفر اللاعب مع الريدز إلى التشيك.

وسافر محمد صلاح ضمن قائمة ليفربول التي تستعد لمواجهة سبارتا براج التشيكي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي " صلاح سافر معنا إلى التشيك، لقد تدرب على مدار يومين وحالته صارت جيدة للغاية لكننا بحاجة للحكم أكثر على الوقت الذي يمكنه أن يلعبه".

وأضاف علينا أن نكون حذرين، نحتاج إلى الجميع والآن دعونا نرى متى يمكننا الدفع به".

وعلّق على استدعاء محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر في مصر، حيث قال " لا علاقة لي بهذا الأمر، هذا ليس من اختصاصي، لقد تم مناقشة الأمر في الإدارات الأخرى، واسمحوا لي أن أقول ذلك بتلك الطريقة".

اقرأ أيضا.. عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى