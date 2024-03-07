الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يرتدي الأحمر والزمالك بالأبيض في نهائي كأس مصر

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

عقد ظهر اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي، في نهائي كأس مصر، والمقرر لها غدًا الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

بينما سيرتدي فريق الأهلي لزيه الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وسعد عابدين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، في حضور مسؤولي النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم  والاتحاد السعودي.

وتم التأكيد على أن المباراة في حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالرياض.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي نهائى كاس مصر لأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قائمة الزمالك لمواجهة الاهلى بطولة كأس مصر

الأكثر قراءة

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

1.6 مليار جنيه القيمة التسويقية للأهلى والزمالك قبل قمة نهائى الكأس

تراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس 7- 3- 2024 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة