الأهلي يرتدي الأحمر والزمالك بالأبيض في نهائي كأس مصر

عقد ظهر اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي، في نهائي كأس مصر، والمقرر لها غدًا الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

بينما سيرتدي فريق الأهلي لزيه الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وسعد عابدين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، في حضور مسؤولي النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي.

وتم التأكيد على أن المباراة في حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالرياض.