نور الشربينى تتوج بلقب بطولة جراسهوبرز الدولية للاسكواش

توجت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي سبورتنج، بلقب بطولة كأس جراسهوبرز الدولية للاسكواش والمقامة بمدينة زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، البالغ مجموع جوائزها 110 آلاف دولار.

وحصدت "الشربيني" اللقب عقب فوزها على مواطنتها ونجمة نادي وادي دجلة هانيا الحمامي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-6، 11-7، 11-9"، في مباراة استغرقت 62 دقيقة من اللعب.

لتحتفظ نور الشربيني باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث توجت بلقب العام الماضي على حساب هانيا الحمامي أيضًا ولكن بنتيجة 3-2.

وكانت لاعبة سبورتنج قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الإنجليزية لوسي تورميل بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي، قبل أن تفوز على الإنجليزية ساره جان بييري بنتيجة 2-0 في ربع النهائي، أما نصف النهائي فتغلبت فيه على الإنجليزية جورجينا كيندي بثلاثية نظيفة.