وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر للاسكواش بالنتائج المميزة ببطولة أمريكا المفتوحة

تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى نور الشربيني، لحصولها على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة في تاريخها، وحصول هانيا الحمامي على المركز الثاني، وعلي فرج على المركز الثاني في منافسات الرجال.

وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وجميع الأندية والمنتخبات الوطنية وخاصة من أبنائنا من ذوي الإعاقة، وهو ما يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

كما تقدم صبحي بالتهنئة القلبية إلى هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بعد فوزها بذهبية منافسات الزوجي ببطولة الدوحة الدولية لتنس الطاولة للناشئين تحت 19 سنة.

واستطاعت هنا برفقة اليابانية يونا أوجيو التغلب على الزوجي الصيني في النهائي بنتيجة 3-2.