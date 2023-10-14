وزير الرياضة يلتقي مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسكتلندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست، والبحريني جعفر إبراهيم مسئول التدريب في الاتحاد الدولي، والكيني جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، الدكتور علي حسب الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والمغربية رجاء رشدي مسئول التدريب بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدكتور أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الأفريقي، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء، مناقشة العديد من الأمور الخاصة بنشر لعبة ريشة الطائرة في القارة الأفريقية ومصر من خلال التعاون بين الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري، وضرورة العمل علي جعل رياضة الريشة الطائرة أكثر انتشاراً وإعطاء فرصة لشريحة أكبر لجميع من الجمهور جميع الفئات السنية لممارستها والاستمتاع بها.

كما تطرق الاجتماع إلي قرار مسئولو الاتحاد الدولي منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة عربية وأفريقية لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

وخلال اللقاء، تم طرح عدة أفكار ومناقشات حول فكرة إنشاء مركز تطوير ليكون الأول في أفريقيا على أن يكون مقره في مصر من أجل استضافة معسكرات الفرق وعمل الدورات التدريبية وإعداد الكوادر الإدارية، وكذلك تطوير الأمور التحكيمية ونشر اللعبة لكافة دول القارة السمراء.

في بداية كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار الاتحاد الدولي بمنح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة عربية وأفريقية لتطوير اللعبة، يأتي استمراراً للريادة المصرية وثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها علي استضافة كافة الأحداث والفعاليات الكبرى، بل والعمل علي التطوير كما منحها ذلك الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

ولفت الوزير، إلى أن الريشة الطائرة هي لعبة تضاف إلى الألعاب الرياضية في مصر والتي يمكن من خلالها زيادة قاعدة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى إقامة فعالياتها على كافة الأصعدة في الأماكن السياحية والأثرية، ومشيرًا إلي أننا نعمل في المستقبل القريب علي إقامة بطولات دولية وعالمية مثل بطولات الكرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الألعاب المشابهة.

وأشاد جميع الحضور من الاتحاد الدولي والإفريقي، بالبنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية، وما أصبحت عليه الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثنين علي الجهود المبذولة في إخراج العاصمة الإدارية الجديدة بهذه الروعة والابداع.