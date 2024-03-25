الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة الرمضانية.. أون تايم سبورت 2 تفوز على "الأولى".. وبرزنتيشن تمطر شباك UMP بثلاثية

فريق سي بي سي سفرة
فريق سي بي سي سفرة

تتواصل مباريات النسخة الثانية من الدورة الرمضانية الكروية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الدستور تخسر أمام CBC سفرة.. واليوم السابع يفوز على المتحدة للرياضة

وشهد اليوم الثالث من مباريات دورة "المتحدة"، إثارة كبيرة بين الفرق المُشاركة، والتي ترغب في تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب في النسخة الحالية.

وأقيمت ٥ مباريات في الدورة، مساء أمس الأحد، والتي بدأت بفوز "شركة تذكرتي" على "ON Time Sports 1" بركلات الترجيح.

بينما خسرت "الدستور" على يد فريق "سي بي سي سفرة" برباعية نظيفة، كذلك فوز "برزنتيشن لايف" على "UMP" بنتيجة 3-1.

في حين حقق فريق "ON Time Sports 2" الفوز على "القناة الأولى" بهدف دون رد، تلاها فوز "اليوم السابع" على منافسه "المتحدة للرياضة" بهدفين نظيفين.

 

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يذكر أن قناة "الحياة" تحمل لقب النسخة الأول لدورة "المتحدة" الرمضانية، بعد تغلب فريقها على "القاهرة الإخبارية" في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

بينما توج فريق "أون تايم سبورتس" بالمركز الثالث، بعد الفوز على "سينرجى" بهدفين نظيفين.

الدستور Cbc سفرة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورة المتحدة الرمضانية

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