الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك ودريمز الغاني باستاد القاهرة اليوم

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات وحظر دخول أية ممنوعات.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وممرات اللاعبين، فيما يبحث الزمالك عن الفوز من أجل وضع قدم في نهائي البطولة، قبل مباراة العودة المقرر لها على ملعب «بابا يارا» بعد أسبوع وتحديدًا في (28 إبريل) في السادسة مساءً أيضًا.

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

رجال الامن مباراة الزمالك ودريمز الغاني استاد القاهرة الدولى فرقا أمنية

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