الإثنين 08 يناير 2024
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فن

"الحريفة" يحصد مليونى جنيه فى شباك التذاكر

الحريفة
الحريفة

حصد فيلم "الحريفة" لكل من نور النبوي وأحمد خالد خميس الشهير بـ"كزبرة"، وخالد الذهبي، وأحمد ميدو، وعدد كبير من نجوم الفن، على إيرادات بلغت مليوني جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات المختلفة خلال 4 أيام عرض 3 مليون و723 ألفًا و384 جنيهًا.

"الحريفة" تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة 

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

أبطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة د فيلم الحريفة نور النبوي كزبرة

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