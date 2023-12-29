السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيفاء وهبى تبدأ تصوير فيلمها الجديد “أرض جهنم” بالمقطم

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تصوير فيلمها السينمائي الجديد "أرض جهنم".

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، وعدد كبير من نجوم الفن، استايلست غادة اللبان، مدير تصوير أحمد البعثي، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار  شروق أشرف،  إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

تدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق مع الكوميديا، تحديدًا في فترة التسعينيات، خاصةً في وجود الكوميديان الكبير الفنان عمرو عبدالجليل، وستكون شخصية الفنانة هيفاء وهبي جديدة ومختلفة والتي اعتبرها مفاجأة للجمهور.

تصوير الفيلم سيستغرق ما بين 4 شهور إلى 6 شهور، خاصة أن التصوير سيكون في عدة دول وهي: مصر، ولبنان، وفرنسا، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024.

أنور البعثي هيفاء وهبي بيومي فؤاد بوابة جهنم فيلم جهنم

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