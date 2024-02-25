استمرار عمل فرق مناوبات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب أنه يستمر عمل فرق المناوبات المسائية وبعد منتصف الليل لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

وأوضح المهندس حسام طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM أنه تم تفقد 200 موقع تتمثل في 11 محطة مياه شرب سطحية وعدد 8 محطات معالجة صرف صحى وعدد 36 محطة مياه شرب مدمجة ونقالي ومطورة و70 محطة رفع صرف صحى وعدد 75 محطة مياه جوفية هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.