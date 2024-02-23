تدريب 109 أطباء علي طرق مكافحة العدوى بمستشفيات سوهاج الجامعية

نظمت وحدة مكافحة العدوي بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، 4 مجموعات من الدورات التدريبية الخاصة بطرق بمكافحة العدوي بالاقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفي الجامعي القديم، شملت 109 أطباء من المقيمين بالأقسام المختلفة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الدورات التدريبية تهدف الي رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين والحد من مخاطر انتشار العدوى، والحرص على تطوير مهارات الأطباء باستمرار، موضحًا انها شملت أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والتمريض بمختلف الأقسام.

من جانبه، أشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، إلي أهمية التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية ودوره في رفع مستوي الأداء لدي الفرق الطبية، موضحًا أن عدد المتدربين بلغ 109 أطباء مقيمين، موزعين علي عدة أقسام منها 50 متدرب بقسم الأمراض الباطنه، و30 متدرب بقسم أمراض النساء والتوليد، و29 متدرب بقسم الامراض الصدرية، موجهًا شكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لما يقدمه من الدعم المستمر للأنشطة التدريبية لمكافحة العدوى من أجل تقديم خدمه صحيه جيدة للمرضي.

و أشارت الدكتورة أسماء نصر الدين حمدون أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية ومسؤول التدريب بفريق مكافحة العدوي، إلى أن الدورات التدريبية شملت عدة موضوعات منها الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وممارسات مكافحة العدوى داخل غرف العمليات بالاقسام الجراحية، والحزم الوقائية المتبعة مع مرضى الرعايات المركزة، وطرق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومنع ظهور وانتشار السلالات متعددة المقاومة للمضادات الحيوية.

كما أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطيبة المجانية، لخدمة أهالي قرية اولاد نصير بمركز سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص الجامعة علي توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية اولاد نصير وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة الطبية تضمنت ١٢ تخصص طبي مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جلدية، رمد، صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٦٨٤مواطن في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

كما اضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تحويل عدد ٢٦ حالة إلى المستشفيات الجامعية لإستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١٤ طبيب، و٢ صيادله.

واضح فراج علي حسن مدير اداره خدمه المجتمع بالكليه ان القافله تضمنت عدد من الندوات التوعوية عن تنظيم الاسره والقضيه السكانية، وشارك فيها الدكتوره اميره فايز مدرس مساعد صحه عامه، والدكتوره ساره السيد مدرس الطب الشرعي.