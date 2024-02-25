الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

جامعة سوهاج تنظم رحلة توعوية لطلاب "نور البصيرة" إلى أسوان

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظَّم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة توعوية إلى محافظة أسوان للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم بتاريخ وآثار مصر العريقة، بمرافقة الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير المركز، وعبداللطيف خميس، مترجم لغة الإشارة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إنه في إطار حرص إدارة الجامعة على تعريف طلاب ذوي الإعاقات المختلفة بمعالم مصر السياحية والأثرية وتعزيز الأجواء الاجتماعية والترفيهية ورفع الروح المعنوية لهم، تعمل الجامعة بصفة مستمرة على تنظيم تلك الرحلات الترفيهية، مؤكدًا الدعم الذي توليه القيادة السياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم سبل الدعم لهم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن الرحلة استمرت لمدة 4 أيام، بمشاركة ٤٢ من الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة السمعية والبصرية والحركية والأقزام من كليات الآداب، الألسن، التجارة، الحقوق، الصيدلة، العلوم والتربية النوعية، مشيرًا إلى أن الرحلة شملت زيارة السد العالي، ورمز الصداقه، والمركز الثقافي الافريقي، ومعابد فيلة، زيارة لمتحف النوبة جزيرة النباتات وغرب سهيل" البيت النوبى، ركوب الجمال"، إلى جانب أنه تم شرح ما تحتويه جزيرة فيلة من آثار ترجع إلى عصور مختلفة.

مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة رحلة توعوية محافظة أسوان ذوي الاعاقات معرفتهم بتاريخ وآثار مصر العريقة سلمى عبدالمنعم

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