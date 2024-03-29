الفصائل الفلسطينية: استهدفنا برشقة صاروخية مستوطنة "علوميم" في غلاف غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استهدافها مستوطنة “علوميم” في غلاف غزة برشقة صاروخية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت فصائل الفلسطينية، أنه تم استهدف آليتين إسرائيليتين في منطقتي العقاد والأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها استهدفت 6 جنود إسرائيليين أوقعتهم بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنه تم استهدف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع.

