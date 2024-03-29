لجنة التحقيق الروسية: منفذو هجوم موسكو توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم

أكدت لجنة التحقيقات الروسية، أن منفذو هجوم كروكوس بالعاصمة موسكو توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

واوضحت لجنة التحقيق الروسية، أن المتهمون بتنفيذ هجوم كروكوس اعترفوا بأنهم نسقوا العملية عبر رسائل صوتية في تليجرام مع شخص باسم مستعار.

وتابعت لجنة التحقيق الروسية: “نتحقق مما إذا كانت الأجهزة الخاصة الأوكرانية ضالعة بتنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي على كروكوس”.

روسيا تتهم أوكرانيا بهجوم موسكو

وفي وقت سابق، أكدت لجنة التحقيات الروسية، أن لديها أدلة تثبت وجود علاقة بين منفذي هجوم موسكو الإرهابي والقوميين الأوكرانيين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت لجنة التحقيات الروسية، أنها حصلت على دليل يثبت علاقة أوكرانيا بمنفذي هجوم قاعة الحفلات بالعاصمة موسكو.

داعش هو المسئول عن هجوم موسكو

فيما أكد البيت الأبيض أن تنظيم داعش الإرهابي هو المسئول الوحيد عن هجوم قاعة الحفلات في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت تحذيرًا مكتوبًا لأجهزة الأمن الروسية وسعت لمنع هجوم قاعة الحفلات بموسكو، مشيرًا إلى أن التحذير الأمريكي كان واحدًا من بين عدة تحذيرات نقلتها واشنطن لروسيا بشأن تهديدات متعددة، مؤكدًا أن التحذير الأمريكي حدد بدقة تهديدًا إرهابيًا يستهدف قاعة الحفلات في العاصمة الروسية موسكو.

داعش يتبنى هجوم موسكو

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تطبيق “تليجرام”عن مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وقال التنظيم في بيان نشره على "تليجرام" إن مقاتليه هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي اللقطات الأولى لدخول إرهابي التنظيم مجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، استعدادًا لتنفيذ هجومهم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.