الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مفيش حد يسندنى غير ربنا.. حياة كريمة يهدى بائعًا 100 ألف جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

التقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة "dmc"، أحد البائعين في الشارع ويعمل ببيع فوط السيارات، حتى يستطيع أن يجد لقمة العيش التي تمكنه من إعانة أسرته وسداد ديونه.

قال البائع لحياة كريمة: "كان عندي مكتب لبيع كل هذه المنتجات في 2006، ولكن بعد 2011، تم إغلاقه، ومن وقتها وأنا شغال على رجلي، بس الحمد لله يعني حركة الشغل بطيئة، لازم نحمد ربنا على أي شيء لأنك مُطالب منك السعي فقط والنتيجة على الله".

وتابع: "مش معايا رأسمال وببيع فوط فى الشارع وبعمل اللى عليا وربنا بيسخرلي ناس تقف جنبي وألاقي نفسي معايا بضاعة والحمد لله مستورة، وانا مصاب بنقرص في رجلي وربنا كرمني بزوجة صالحة مستحملاني".

وأجهش البائع بالبكاء، وواصل: "الدَّين هو أسوأ شيء في الدنيا، ولما تكون راجل لبيت وتحس إنك مش الأب ولا الزوج ولا الأخ اللي بيتمنوه وبيوفر ليهم كل شيء، دي صعبة أوي، وبفضل الله عليا مش ببان قدامهم ضعيف، بس مفيش حد يسندني غير ربنا، ولما ببيع في اليوم بـ600 جنيه بيصفى 150 جنيه مكسب.. بس عليا ديون فوق الـ50 ألف جنيه الحمد لله".

عرض مذيع برنامج حياة كريمة على الشاب مبلغ 500 جنيه ويترك البضاعة له، فرد عليه قائلًا: "لا أنا متعودتش آخد حاجة أنا متعتبش فيها، والواحد مش بيحس باللقمة الحلال إلا لما بيكون تعبان فيها".

وبعد دقائق مرّ على الشاب رجل مسن من فريق البرنامج شكا له مأساته وطلب منه المساعدة لتجهيز ابنته وتسديد ديونه خوفًا من السجن، ولم يتردد الشاب في إعطائه كل المال الذي حصل عليه من مقدم البرنامج".

عاد مقدم برنامج حياة كريمة إلى الشاب مرة أخرى ليكافئه بميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغ 100 ألف جنيه وأعرب عن سعادته باكيًا: "أنا بقالي سنتين بدعي ربنا يفك كربي، والحمد لله ربنا أكرمني".
 

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