الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة شمالى إسرائيل وحققنا به إصابة مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهدافه موقع المطلة شمالي إسرائيل، محققًا به إصابة مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

في الوقت ذاته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 22 صاروخًا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

كما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد قادة حزب الله في غارة جوية في لبنان يوم الجمعة.

وأضاف في بيان له، أن على عبد إحسان نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله، قُتل في غارة جوية في منطقة البازورية في جنوب لبنان.

القاهرة الإخبارية حزب الله موقع المطلة إسرائيل لبنان

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