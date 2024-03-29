بايدن: نعمل مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية فى غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا نعمل مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار؛ وذلك وفق نبا عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يجب العمل على تعزيز السلام من أجل حل الدولتين وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع: “نعمل على إقرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع على الأقل ونبذل جهودنا ليكون وقفا دائمًا”.

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقرّ حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل تشمل مزيدا من القنابل والطائرات الحربية؛ وذلك نقلًا عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأكدت واشنطن بوست، أن حزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة لإسرائيل تتضمن أكثر من 1800 قنبلة MK84 و500 قنبلة MK82.

ونوهّت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل رغم مخاوفها بشأن هجوم عسكري محتمل على رفح الفلسطينية.