الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكري: تهديدات جالانت لم تترجم تصعيديًا وهي انعكاس لطبيعة الوضعية الميدانية

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم، هي انعكاس لطبيعة الموقف وطبيعة الوضعية الميدانية.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التهديد هو رقم 64 الذي يطلقه وزير الحرب الإسرائيلي، ونحن نتابع هذه التهديدات التي لم تترجم تصعيًدا بالمعنى الذي يمكن أن نقول عنه تصعيد، فسوريا تقصف منذ عام 2016، وهناك وتيرة أعلى في الاستهداف.

وتابع: “ولكن فيما يتربط بلبنان فإن هناك وتيرة ثابتة إلى حد كبير، حيث نرى أضرار كبيرة في المواقع القيادية لإسرائيل، حيث أن حزب الله اللبناني اختار أن لا يرد بمستوى العمق الجغرافي وإنما يرد على أهداف ذات طابع حساس ونوعي”.

 

القاهرة الإخبارية حزب الله إسرائيل المواقع القيادية اهداف

مواد متعلقة

نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: غضب كبير في الإدارة الأمريكية لرد فعل نتنياهو

خبير علاقات دولية: خلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو

شئون الأسرى: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية

القاهرة الإخبارية| الولايات المتحدة تقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل

مفيش حد يسندنى غير ربنا.. حياة كريمة يهدى بائعًا 100 ألف جنيه

الأمن الروسى يعتقل مواطنًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير مستشفى فى لوجانسك

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة شمالى إسرائيل وحققنا به إصابة مباشرة

"حياة كريمة" يدعم صيدلانية توفر الأدوية بالمجان لغير القادرين

الأكثر قراءة

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. القاهرة الإخبارية| الأمن الروسى يُحبط مخططًا إرهابيًا جديدًا ويعتقل 3 متورطين

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدورى المصرى الممتاز لمدة 3 أيام

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

بفوز تاريخى على سيمبا.. الأهلى يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يتعاون مع الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"