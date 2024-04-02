الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إسرائيل توثق جرائمها بقصف سيارة عمال المطبخ المركزى العالمى فى غزة

قصف سيارة عمال المطبخ
قصف سيارة عمال المطبخ المركزي العالمي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "إسرائيل توثق جرائمها بقصف سيارة عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة".

إسرائيل توثق جرائمها:

قصفت إسرائيل سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بدير البلح.

تسبب القصف في قتل 6 أجانب وفلسطيني.

المنظمة أكدت علمها بمقتل أعضائها على يد قوات الاحتلال.

المنظمة طالبت بحظر استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

أستراليا أكدت مقتل موظفة الإغاثة وطالبت إسرائيل بالمحاسبة.

جيش الاحتلال أعلن أنه بصدد مراجعة لفهم ظروف الحادث.

مؤسس المنظمة طالب إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين.

مؤسس المنظمة طالب الاحتلال بعدم تقييد المساعدات إلى غزة.

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