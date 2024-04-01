باحثة: المجتمع الدولى سيواجه مشكلة بغاية الصعوبة بسبب تأزم الأوضاع فى غزة

قالت الدكتورة رحاب الزيادي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المجتمع الدولي سيواجه مشكلة في غاية الصعوبة والتعقيد بسبب تأزم الأوضاع في قطاع غزة، وتدمير 80% من البنية التحتية والمنشآت الصحية.

وأضافت الزيادي، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون ستكون عقبة لها تداعيات كبيرة على المدى الطويل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يواجه إشكالية في حث إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ووقف الجريمة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.

الحرب على غزة ستقود لكارثة إنسانية

ونوهت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأن الحرب على غزة ستقود لكارثة إنسانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وسيكون على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة، ولا بد من وضع حد لسفك دماء الفلسطينيين، فضلًا عن دوره في عدم إعاقة المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها فيما يتعلق بإدخال المساعدات.

وتابعت: هناك احتياج لشراكات كبيرة للقيام بإعادة إعمار قطاع غزة، واستئناف تمويل المانحين للوكالات الدولية في الوقت الحالي، كل هذه الأمور تحديات تقتضي وقف إطلاق النار، وضرورة التزام الأطراف الدولية بقواعد القانون الدولي.