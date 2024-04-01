الإثنين 01 أبريل 2024
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توك شو

أستاذ تمويل يوضح إنجازات مصر في كافة المجالات رغم الصعاب العالمية

جريدة الدستور

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن السنوات العشر الماضية كانت صعبة للغاية، لأن بداية العشرية كان بها تحديات كبيرة داخليًا، وكانت الدولة غير مكتملة.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوجه الأول في إطار إصلاح الوضع الاقتصادي هو اكتمال الدولة، ولا يمكن أن نتعامل مع المجتمع الخارجي في الشق الاقتصادي دون اكتمال الدولة، سواء البنك الدولي أو مؤسسات تمويلية دولية، أو صندوق النقد وغيرهما.

قطاعات النشاط الاقتصادي لم تكن بحالة جيدة

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن التحدي الثاني الأكثر صعوبة لم تكن قطاعات النشاط الاقتصادي بحالة جيدة يمكن البناء عليها، لافتًا إلى أن كل القطاعات كان بها تحديات كبيرة للغاية.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن السنوات المعدودة الماضية شهدت أزمات خارجية، لأننا نوجد في منطقة ملتهبة وجميع الحدود بها أزمات ومشاكل، حيث أننا واجهنا تحدي كورونا لأكثر من عامين، وواجهنا الحرب الروسية الأوكرانية لما يزيد عن عامين، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

مصر إنجازات مصر إنجازات مصر في كافة المجالات كافة المجالات الصعاب العالمية أستاذ تمويل الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة

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