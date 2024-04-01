ضحيتها 63 شهيدًا و94 مصابًا.. 6 مجازر ضد العائلات فى غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 63 شهيدًا و94 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

مناشدات لإعادة تشغيل مستشفى ناصر غربي خان يونس

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32845 شهيدًا، و75392 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وناشدت الصحة الفلسطينية، كل المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.