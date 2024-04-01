الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال، 22 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

 

اعتداء جيش الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الإثنين، أن اعتداء جيش الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في القطاع، خلّف نحو 300 شهيد.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال أحرقت جميع أقسام المستشفى ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، مُخلفة دمارًا هائلًا في المجمع.

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