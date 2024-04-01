الاحتلال يشتعل من الداخل.. انقسامات حادة ومطالبة نتنياهو بالتنحى

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن هناك انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي، ليس فقط على مستوى جيش الاحتلال، وإنما أيضًا على مستوى الواقع الاقتصادي والمعارضة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهالي المحتجزين الذين أصبحوا يطالبون بشكل حقيقي للضغط على نتنياهو بإخراج الرهائن.

وأضافت "حداد"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التظاهرات الشعبية الإسرائيلية مطلبها إخراج المحتجزين، وأصبحت تتحول المواقف الشعبية لمواقف سياسية من أجل مطالبة نتنياهو بالتنحي عن الواقع السياسي، وترسيخ انتخابات مبكرة.

انقسامات داخلية للضغط على نتنياهو

وأوضحت الباحثة السياسية أن هذه الانقسامات الداخلية تلقي بظلالها للضغط والتأثير بشكل كبير على نتنياهو، فهو يعلم تمامًا أن الداخل الإسرائيلي أصبح لا يتحمل الكثير من الخسائر، خاصة العنصر البشري نتيجة الحرب على قطاع غزة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية المستمرة.